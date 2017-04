Domažlická nemocnice zažehnala krizi na interně

Domažlice – V Domažlické nemocnici se nenaplní černé scénáře, že se kvůli nedostatku lékařů zavře interna.

Domažlická nemocnice. Ilustrační foto.Foto: Deník/Milena Cibulková

Oddělení sice ode dneška omezí počet obsazovaných lůžek z 38 na 26, pouze ale dočasně a navíc i z technických důvodů, aby se po 11 letech provozu na interně provedly některé důležité úpravy.



Chybějící lékaře pro další fungování oddělení už nemocnice s pomocí Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje (ZHPK) získala, mimo jiné i ze sesterských nemocnic.

Interní oddělení opustili na začátku roku dva lékaři. Třetím odcházejícím byl na konci března primář David Gerber, který míří do soukromého sektoru. Kvůli nedostatku lékařů a zejména internistů hrozilo od dubna uzavření oddělení. K tomu ale naštěstí pro pacienty z Domažlicka i samotnou nemocnici nedojde.



„Domažlické interně od dubna na dobu nezbytně nutnou vypomohou kolegiálně nemocnice klatovská a stodská, rovněž ze Skupiny ZHPK, a máme i příslib personální výpomoci od zdravotnické záchranné služby. Jejich lékaři doplní stávající personál oddělení a vypomohou se službami. Vedením oddělení bude pověřena zástupkyně dosavadního primáře Lenka Musilová,“ uvedl mluvčí nemocnice a zdravotnického holdingu Jiří Kokoška s tím, že v nemocnici bude dále částečně působit i David Gerber.



Během personální výpomoci je přesto nutné oddělení omezit. V provozu zůstává jedna lůžková stanice s 26 lůžky. Záchranka již v tomto týdnu vozila interní pacienty do okolních nemocnic. Samotná interna pacienty propustila nebo přeložila do jiné nemocnice.

Po dobu omezení bude na interní lůžka ve všech dotčených regionech zvýšený tlak a někteří pacienti včetně těch z Tachovska budou muset být hospitalizováni i mimo svůj region, zpravidla v Plzni.



Podle Kokošky může být omezení pro budoucí pacienty domažlické interny i přínosné.

„V uvolněných prostorách se zatím provedou potřebné stavební úpravy a opravy sítí, které nebylo možné dělat za provozu. A samozřejmě dojde i na povinné malování. Pobyt hospitalizovaných se tím, věříme, zas o něco zpříjemní,“ dodal mluvčí.



Počet lůžek by se měl vrátit na původní stav na začátku léta. To by do nemocnice nastoupí noví lékaři už přímo do pracovního poměru. Mělo by se jednat o zkušené české lékaře s dlouholetou praxí. Podle zjištění Deníku se nejedná o žádného místního lékaře, budou tedy dojíždět. „S někým jsme dohodnuti, s někým ještě jednáme a samozřejmě dále hledáme, protože k ideálnímu stavu bude stále někdo chybět. A také na další oddělení potřebujeme jak erudované lékaře, tak absolventy a zdravotní sestry,“ dodává mluvčí nemocnice.



„Jsem ráda, že se podaří oddělení udržet, má to pro region i samotnou nemocnici obrovský význam. Říká se, že interna je srdcem nemocnice. A my máme krásnou, relativně novou nemocnici a musíme do ní nalákat kvalitní personál. Vzhledem k celostátnímu nedostatku interních lékařů v nemocnicích, sousedství Německa a velké vzdálenosti od Plzně je to malý zázrak, co se v posledních dnech podařilo,“ uvedla radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Milena Stárková.