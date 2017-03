Domažlická nemocnice čelí personální krizi

Domažlice – Vedení nemocnice musí najít lékaře i primáře, aby nemuselo zavřít interní oddělení.

Interní oddělení Domažlické nemocnice.Foto: Foto: Donem

Domažlická nemocnice se stále potýká s nedostatkem personálu. Vážná situace je už dlouhodobě na interním oddělení, které je pro nemocnici klíčové a kde je od začátku roku omezený provoz. Nyní stojí vedení nemocnice před dalším problémem. Z interny odchází primář David Gerber. „MUDr. Gerber odchází z pozice primáře koncem března. O jeho možném nástupci se intenzivně jedná,“ potvrdil mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.



Doktor Gerber pracuje v nemocnici od roku 1996 a posledních šest let vykonává na interním oddělení funkci primáře. „Není to ode mne žádné akutní rozhodnutí. Vedení o tom, že odcházím, ví už půl roku. Dlouhodobý nedostatek personálu na interním oddělení je jen vyústěním mého rozhodnutí odejít,“ řekl Gerber.



Na interním oddělení chybí hned několik lékařů.



„Bylo by krásné získat do Domažlické nemocnice tři, čtyři internisty, což je ale v krátkodobém horizontu spíše utopie. Takže se budeme i nadále ze všech sil snažit získat alespoň jednoho či dva, aby oddělení fungovalo minimálně v tom současném mírně omezeném režimu,“ pokračuje Kokoška. Podle něj úplné zavření interního oddělení zatím nehrozí. „Skutečně čelíme problematické situaci. Ale hledáme řešení, aby k té situaci nedošlo. Například jednáme s lékaři, kteří by mohli do DN nastoupit. Jednáme i s lékaři, kteří by vedle své hlavní činnosti alespoň vypomohli se službami. Jednáme o možnosti převzít třeba i dočasně primariát. Jednáme o možné lékařské výpomoci ze sesterských nemocnic,“ vysvětluje Kokoška s tím, že podobná situace hrozí skoro v každé menší a střední nemocnici. „Domažlická nemocnice není i vzhledem ke své geografické poloze výjimkou. Nicméně vedení nemocnice, zdravotnického holdingu a kraje se doopravdy velmi snaží, aby k zavření interny v Domažlicích nedošlo. Domažlická nemocnice má na mapě kraje důležité postavení,“ dodal Kokoška.