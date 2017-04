Domažlice dají do rekonstrukce stadionu dalších 3,5 milionu korun

Domažlice – Dalších 3,5 milionu korun na spolufinancování výstavby a modernizace stadionu Střelnice schválili na svém posledním jednání domažličtí zastupitelé. V první polovině května by se na něm měly odehrávat zápasy mistrovství Evropy ve fotbale žen do 17 let.

dnes 14:01 SDÍLEJ:

Kontrolní den na stavbě proběhl v polovině března.Foto: Jiří Pojar

Od loňska prochází městský stadion zásadní rekonstrukcí, při níž došlo ke kompletní obnově trávníku a stále ještě probíhající výstavbě východní tribuny. Místa pro diváky jsou částečně zastřešena, budou k dipozici šatny pro hráče mezinárodních soutěží, zázemí rozhodčích nebo novinářů, dále bufet, sociální zařízení, hlasatelna i místo pro V.I.P. „Práce jsou financovány dotací z ministerstva školství ve výši 15,6 milionu korun,“ vyčíslila vedoucí finančního odboru Alena Kučerová. „Město Domažlice dofinancovávali část prací již v roce 2016. Šlo o 2,7 milionu korun, kdy z původně odsouhlasené dotace 3,1 milionu část nebyla vyčerpána. Do rozpočtu bylo vráceno 399 tisíc,“ uvedla dále Kučerová. „Dotace z jiných zdrojů nebyly poskytnuty v původně odhadované částce, náklad který celkově město ponese, bude vyšší,“ připustil starosta Miroslav Mach (SPMD) s tím, že celkově dosáhne přibližně částky 8,3 milionu Kč. Město se bude podílet i na doplatku DPH ve výši 2 miliony korun. ČTĚTE TAKÉ: Zámecký park v Horšovském Týně čekají investice „Takové náklady pro město jsme původně nečekali. Zpočátku jsem z nich byl špatný. Na druhé straně, za 8 milionů bude na městských pozemcích postavena nová tribuna. Rozšíří se zázemí pro sportovce, šatny, kterých je teď ve stávající tribuně málo, nedostačují,“ zmínil Mach a připomněl, že právě do stávajících šaten v rámci rekonstrukce areálu bylo před třemi lety investováno zhruba 14 milionů korun. Postoj radnice k navýšení dotace pro rekonstrukci stadionu podpořila i opozice. „Náš stadion nám současné úpravy zhodnotí, a to z velké části za peníze státu,“ podotkl zastupitel Jan Látka (ČSSD). Dodal, že nově vznikající zázemí využijí kromě fotbalistů i atleti. ČTĚTE TAKÉ: Ve Staňkově vyrůstá nové sportoviště

Autor: Josef Babor