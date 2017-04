Dobrovolníci se zítra pustí do hromadného úklidu Domažlicka

Domažlicko – Popadnout rukavice, pytle a hurá na nepořádek. V sobotu se bude v celé zemi konat jeden velký úklid.

Do úklidu se pouštějí děti i dospělí. Ilustrační foto:Foto: archiv Deníku

Koná se totiž každoroční akce nazvaná Ukliďme Česko, do které se zapojují desetitisíce lidí. Řadoví občané, obce školy i firmy se rozhodli udělat něco pro životní prostředí ve svém okolí a plánují úklidové akce různých prostranstvích, která uklidit potřebují.

Pozadu nezůstane ani Domažlicko.

V Domažlicích nese sobotní úklidová akce název Ukliďme Chodsko.

„Již potřetí se vydáme po okolí Domažlic sesbírat odpadky a nepořádek po našich spoluobčanech,“ říká Alena Pivoňková. Úklid organizuje Turistický oddíl Mlejn a sraz je na parkovišti u Svazarmu v 10 hodin.

„Zapojila jsem opět po roce MKIS Poběžovice do celorepublikové akce, protože chci žít v hezkém prostředí a něco pro to udělat,“ říká další organizátorka, Dominika Adamcová z Poběžovic. „Pytle a rukavice dorazí každým dnem a odvoz odpadků je zajištěný. Jediné, co potřebuji, je parta dobrovolníků – nadšenců, která ráda podpoří celorepublikovou výzvu a dobrou věc. Sraz je v sobotu 8. dubna v 9 hodin před MKIS. Po úklidu si společně opečeme buřty,“ láká.

V 9 hodin jsou další srazy i před obecním úřadem v Drahotíně a před Penzionem Pohoda v Hoře Svatého Václava.

V 9 hodin hodin se sejdou uklízecí čety i v Postřekově, kde akci pořádá tamní obecní úřad, a zapojí se i tamní školáci.

K úklidu veřejných prostranství vyzvalo občany i Město Holýšov, které na sobotu zajistilo otevření sběrného dvora od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin.

Organizovaný úklid v Holýšově a přilehlém okolí navíc organizují i tamní skauti, sraz je v 9 hodin v klubovně v Husově ulici.

Některé úklidové akce se nebudou konat tuto sobotu, ale později.

V Mrákově se v pátek 21. dubna v 8 hodin sejdou žáci a učitelé tamní základní školy, aby uklidili okolí školy, dětské hřiště a veřejné prostranství obcí Mrákov a Starý Klíčov.

„V průběhu pátečního dopoledne každá třída uklidí přidělenou část obce,“ popisují organizátoři. Na úklid je již přihlášeno přes dvě stovky dobrovolníků.

Ve Kdyni s úklidem počkají dokonce až na léto. První červnovou sobotu se totiž koná tradiční Pohádkový les – největší akce v okolí města Kdyně.

„V loňském roce se ho zúčastnilo 1200 lidí, kteří po sobě na cestě mezi pomníkem M. J. Husa a hradem Rýzmberk zanechali pěkný nepořádek. V letošním roce proto chceme prostor po akci pořádně uklidit,“ vysvětlila organizátorka Pavla Tochorová z Pionýrské skupina Safír Kdyně.