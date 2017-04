Do kovárny v Kvíčovicích se sjíždí lidé z celého světa

Kvíčovice – V průběhu jednoho týdne se v Uměleckém kovářství Brož v Kvíčovicích vystřídali nevšední hosté.

V kovárně přivítali i hosty z Indie.Foto: Jiří Brož

Ukázku kovářské tvorby ve zdejší historické kovárně si přijeli nejprve prohlédnout bavorští představitelé partnerských měst Domažlicka spolu se zástupci českých i bavorských informačních center. O několik dnů později již v kovárně vítali výpravu ze střední Asie (na snímku vlevo).



„Zástupce Czech Tourismu pro Kazachstán mě oslovil s nabídkou natáčení televizního štábu z Almaty do reportáže o České republice. Nejen naše obsazení v kovárně je mezinárodní, ale též tvorba, a proto jsem návštěvu rád zrealizoval“ sděluje Jiří Brož.



„Výprava si odvezla kovanou zmenšenou verzi věže Bayterek tyčící se v Astaně. Jako připomínku na zdejší kraj jsme vyrazili do věže číslice 4791, což představuje vzdálenost do Astany a dovolili si posadit na vrchol observatoře kazašského mytologického ptáka Samruka,“ dodává Brož.



V kovárně přivítali i hosty z Indie (vpravo), kteří si odvezli kovaného jogína do svého Yogashramu v Dillí.