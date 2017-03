Do Chodského hradu se infocentrum přestěhuje až příští rok. Vznikne i veřejné WC

Domažlice – Až na začátek příštího roku se přesouvá odhadovaný termín stěhování domažlického infocentra do nových prostor. Ty získá přestavbou bývalé restaurace v přízemí Chodského hradu v centru města.

Bývalá restaurace v Chodském hradu.Foto: Deník/ Josef Babor

„Současné prostory na náměstí pod domažlickou radnicí jsou již delší dobu nevyhovující. Domažlické infocentrum nemůže turistům dopřát potřebný komfort,“ uvedla mluvčí radnice Kristýna Kolbecková.

„Vzhledem k nevyhovujícím prostorám máme problém například s umístěním veřejného internetu, přehledným rozdělením prostoru s tématickým členěním propagačních materiálů a upomínkových předmětů, bezbariérovostí, možností audiovizuálních prezentací, umístěním interaktivní mapy i o uspokojivé zázemí pro zaměstnance,“ konstatoval ředitel MKS Domažlice Kamil Jindřich.

Infocentrum kromě turistů navštěvují i místní, kteří v něm zejména kupují vstupenky na kulturní a společenské akce. „Pokud by se přestěhovalo do Chodského hradu, bude to při ruce jako doteď,“ myslí si občasná návštěvnice divadelních představení Věra Junáková.

Prostory bývalé restaurace, které se uvolnily poté, co dosavadní nájemce před necelým rokem přestal hradit nájemné, je nutné stavebně upravit a přizpůsobit potřebám informačního centra.Uvažovalo se o otevření infocentra již v letní sezoně, to se vzhledem k náročnosti stavebních úprav nestihne.

„Velkým plusem zamýšlené rekonstrukce je vytvoření bezbariérových veřejných toalet. Jejich zajištění řešíme ve městě dlouhodobě,“ zmínil místostarosta Zdeněk Novák.