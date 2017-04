Digitalizace kina se vyplatila, nyní trhá rekordy

Horšovský Týn - Kino v Horšovském Týně se v roce 2012 dočkalo digitalizace jako první na Domažlicku. Nyní se ukazuje, že se tento krok městu vyplatil.

Horšovskotýnské kino promítá ve 3D.Foto: Deník/ Helena Bauerová

"Do kina se díky uvádění premiérových filmů diváci vrací. Jen za loňský rok to bylo nejvíce v historii, a to 11 tisíc diváků," pochvaluje si Leona Císlerová, ředitelka Městského kulturního zařízení, které má nemalý podíl na úspěšné návštěvnosti díky příkladné dramaturgii programu.

Modernizace a digitalizace zachránila horšovskotýnské kino před zánikem. Filmové kopie pro kina vybavena pouze na promítání klasických filmových pásů totiž začala mizet z distribuční nabídky a lokální promítači museli na filmovou novinku čekat i celé měsíce.

Kromě promítání filmových novinek krátce po premiéře přilákalo diváky do horšovskotýnského kina také promítání ve 3D formátu, rekonstrukce vnitřních prostor a zlepšení služeb - například on-line rezervace či pohodlné kupování vstupenek do mobilních telefonů.

"V letošním rozpočtu města je schválená částka na opravu fasády budovy kina, a tak bude tento kulturní dům mít zaslouženě nový kabát," podotýká ředitelka a pokračuje: "Stále více je ale poptávka po větším pohodlí v sále kina, a proto jsme uvítali povinnost zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 – 2019, a tak navrhli zahrnout na toto období i mimořádné náklady na projekty, které řeší například výměnu sedaček v sále kina s úpravou míst pro handicapované, rekonstrukci stávajících WC, rozšíření kapacity a vybudování nových WC pro handicapované, bezbariérový vstup do budovy kina a sálu, snížení energetické náročnosti budovy kina, novou elektroinstalaci, výměnu el. zdrojů za LED osvětlení, vybudování klimatizace ze stávající vzduchotechniky."

Za rekordní návštěvností loňského roku nezůstává pozadu ani první čtvrtletí letošního roku.

"Oblíbenost dětského filmového festivalu, který každoročně připravujeme o jarních prázdninách, stoupá. Letošní prázdninová nabídka přilákala více než 1100 malých i velkých diváků. V rámci festivalu jsme připravili opět pro každé dítě dárkový balíček za přispění místních firem a navíc před každým představením rozdal speciální filmové ceny maskot chipmunk Alvin," popsala Leona Císlerová.