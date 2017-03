Děti ze Sluníčka se chystají na Velikonoce

Klenčí pod Čerchovem – Prodejci vína se v názorech na novelu takzvaného vinařského zákona neshodnou. Jedni kritizují, že je to nesmyslné, jiní jsou si jisti, že se novelou zákona zamezí falšování vína. Co se týče zdražování vína, to prodejci zatím neplánují – shodli se, že bude záležet na výrobcích, popřípadě dodavatelích sudového vína.