Děti ze školky navštívily domažlické SOU

Domažlice – V minulém týdnu navštívily děti z mateřské školy v ulici Msgre B. Staška domažlické SOU. Rozdělili jsme se do menších skupin.

První naše zastávka byla v kadeřnickém salónu. Paní mistrová Skalová přidělila každé učnici holčičku s dlouhými vlasy a brzy začaly vznikat nádherné copánky a culíky. Ani kluci se nenudili – měli možnost česat vlasy na figurínách, či si vyzkoušet sedačku s umyvadlem na umývání vlasů.

Na druhém zastavení nás ve školní restauraci přivítaly číšnice a barmanky. Pod vedením mistrů Menta a Fialky jsme se naučili prostírat stůl, skládat ubrousek do tvaru šipky a také jsme ochutnali různé dobroty, které pro nás kuchaři a číšnice připravili: vanilkový pudink s brusinkovou ozdobou a americkou limonádu.Poznali jsme, co znamená, když se jídlo flambuje.

Třetí zastavení probíhalo v kosmetickém salonu, kde se děti pod zručnýma rukama budoucích kosmetiček proměnily v různé pohádkové postavičky: Dalmatiny, Spidermany, Hello Kity, tygříky aj.

Velikánským zážitkem bylo truhlářská dílna. Děti s pomocí pana mistra Vrány pojmenovaly rozličné nářadí a pomůcky, které truhláři při své práci používají. Se zájmem jsme si prohlíželi výrobky, které dokázaly velké děti vyrobit: krmítka pro ptáčky, židličky, sáňky, dřevěné stavebnice apod. A pak to nastalo – prakticky jsme vyzkoušeli, co se děje, když pila řeže dřevo, když do něj vrták vyvrtá díry a smirkový papír obrousí a zjemní jeho povrch. Všichni jsme si domů na památku odnesli vlastnoručně opracovaný dřevěný stromeček a mnoho nádherných zážitků.

Myslím, že takhle by měla probíhat spolupráce mezi školami. Vůbec tu nehraje roli věk dětí – i naše malé děti určitě byly pro skorodospěláky inspirací. Velikánské díky patří ředitelce Zdeňce Buršíkové, že našim dětem umožnila podívat se ´pod pokličku´ SOU.

Autor: Věra Vernerová, vedoucí učitelka