Chovatelé z Domažlicka preventivně ruší trhy kvůli ptačí chřipce

Domažlicko – Sotva na Domažlicku začala sezona tradičních chovatelských trhů, ukončilo ji nařízení krajské veterinární správy – nic, co má peří, nesmí být na veřejných trzích a výstavách.

Chovatelské trhy ve Staňkově.Foto: Deník/ Stanislav Šebek

Mimořádné veterinární opatření dočasně zakazuje výstavy, přehlídky, trhy a chovatelské soutěže ptáků, aby se předešlo šíření ptačí chřipky (vysoce patogenní aviární influenzy), která se po téměř deseti letech opět objevila v České republice.

Trhy proto museli zrušit chovatelé v Kolovči, Staňkově i Únějovicích.

„Slepice, kachny, holuby, kohouty – nic opeřeného nesmíme na trzích mít, takže jsme je bohužel museli zrušit," říká předseda staňkovských chovatelů Josef Baxa.

„Je to především preventivní krok. Ptačí chřipku jsme tady ještě nikdy neměli, myslím, že ani nikdo v okolí," dodává. Pro chovatele se jedná o nepříjemný zásah do jejich činnosti, na každoroční maratón trhů se již dlouho pečlivě připravovali.

„V takových případech se ale prostě nedá nic dělat, musíme to rozhodnutí brát na vědomí a podřídit se mu. Kdybychom se to snažili nějak obejít a něco se stalo, dostali bychom dost velkou pokutu," vysvětluje Baxa s tím, že snažil obvolat všechny chovatele, kteří na trhy přijíždějí i z okolních okresů. Pár jich však do Staňkova na trhy dorazilo jen, aby našli zamčené dveře.

Trhy jsou přerušeny do konce ledna, následně se uvidí, jak se situace vyvine.

Předseda staňkovských chovatelů poznamenal, že trhy by teoreticky mohly pokračovat bez opeřenců, ale výstava jen s králíky a nějakým tím morčetem by zřejmě nebyla pro návštěvníky příliš atraktivní.



„Do konce ledna se u nás trhy konat nebudou, pokud bude zákaz odvolán, v únoru by se pak u nás konaly každou neděli podle plánu," uvedl předseda kolovečské organizace Českého svazu chovatelů Josef Bouda.

„Nemůžeme vědět, zda by někdo nepřivezl i přes zákaz nějakou drůbež, tak se zatím nebudeme raději scházet," komentoval předseda Bouda možnost uspořádat trhy jen pro neohrožená zvířata (králíky).