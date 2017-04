Chovanci z Hostouně se na útěku snažili schovat v trávě, policistům ale neunikli

Domažlice – Dva chovanci, kteří utekli z hostouňského výchovného ústavu, zdatným strážcům zákona neunikli. Jejich zajištění předcházel sprint, skok přes překážky a plížení.

Ilustrační foto.Foto: Deník

„Po dvou svěřencích ve věku 15 let a 17 let, kteří mají soudem nařízenou ústavní výchovu, bylo ihned vyhlášeno pátrání. Policisté zjistili, že chlapci chtějí vyrazit vlakem do Domažlic. Prohledali domažlické nádraží, ale žádný z nich tam nebyl. Policisté proto počkali příjezdu dalšího vlaku z Poběžovic. Z něj vystoupili dva mladí muži odpovídající popisu. Jakmile spatřili policisty, dali se na útěk,“ uvedla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.



Chlapci to vzali sprintem do centra města. Policisté za nimi běželi a vyzývali mladíky jménem zákona, aby se zastavili. Ti však výzev neuposlechli a dále prchali.



Po tři sta metrech se zdálo, že mladíky zastaví plot z ostnatého drátu, ale chlapci ostnáč přeskočili a prchali dál přes zahrady. Policisté se rozdělili, jeden pokračoval v pronásledování, druhý běžel pro služební vůz. „Po deseti minutách chlapce našli. Plížili se v trávě a snažili se schovat. Policisté je ihned zajistili a převezli na policejní služebnu, kde byli hoši předáni pracovníkům výchovného ústavu,“ dodala Brožová.