Chodský borec, hasič Pavel Kouřík se tvrdě připravuje na začátek nové sezony

Domažlice – Profesionální hasič z Domažlic Pavel Kouřík se intenzivně připravuje na nadcházející sezonu v soutěžích TFA. Kouřík je členem výběru reprezentace České republiky právě v TFA, v loňském roce vyhrál nejprestižnější závod v těchto disciplínách Iron Fireman v Praze a obsadil krásné třetí místo v celkovém vyhodnocení Českého poháru, kde na každém závodě bojuje kolem stovky hasičů z celé republiky i zahraničí.

Pavel Kouřík v běhu. V pozadí Antonín Rendl.Foto: pozary.cz

,,Letos mne čeká opět několik závodů Českého poháru v různých koutech republiky. Prioritou ale je červnové mistrovství Evropy v německém Mönchengladbachu, na které si nejprve musím účast vybojovat, jelikož pro Českou republiku připadá jen deset startovních míst ve třech kategoriích. Další velmi důležitý závod bude 6. září Mistrovství České republiky v Ústí nad Labem. V červnu jedeme ještě na mezinárodní mistrovství Polska. Ani o prázdninách se kolotoč nezastaví a hned 8. července se koná pohárovka v Plzni a týden na to pojedu do Jihlavy, kde se koná první oficiální závod Firefighter combat chalenge v České republice. Tyto závody bych přirovnal k takovému silovému sprintu, kdy ti nejlepší závodníci světa zvládnou celou trať kolem 1:15, což je neskutečné! Jelikož je tento závod soustředěn na malém prostoru, je divácky velice atraktivní a ve světě na těchto závodech panuje opravdu skvělá atmosféra. Letos budu opět ve spolupráci s SDH Díly a Obcí Díly pořádat TFA závod na Dílích, a to 22. července,“ řekl Kouřík. Na otázku, zda plánuje nějakou letní dovolenou, naznačil: „Uvidím, jak to bude vycházet. Plánuji rekonstrukci domu, tak to bude náročné. Ale určitě si nějakou 'dovču' dopřeji, rád bych možná do Chorvatska.“

Zeptali jsme se, jak vypadá příprava na takto náročnou sezonu.



„Pořádná příprava začíná tak po Novém roce, do té doby je to takové volnější a můžu si leccos odpustit. Teď přes zimu trávím hodně času v posilovně, abych nabral nějakou tu svalovou hmotu a bylo z čeho brát. Tímto bych rád taky poděkoval svému zaměstnavateli, který mi vychází maximálně vstříc. Letos, co se zimy týče, je úplně luxusní počasí, tak trávím mnoho času na lyžích jak sjezdových, tak i běžeckých. Využívám tratě v okolí Čerchova, které jsou vždy perfektně připravené, za což patří veliký dík domažlickým Sněhařům. Jinak rád trénuji v lesích kolem Dílů, kde mám za domem ideální podmínky pro přípravu. Minulý týden jsme měli náročné soustředění s reprezentací v Harrachově. Takže pohybu je celkem dost. Rád bych, aby byla sezona ještě úspěšnější než ta loňská,“ přeje si Pavel, kterého i letos bude podporovat řada firem.

(Autor: Turek, časopis 112)