Centrem jubilejního dětského filmového festivalu Juniorfest budou Domažlice

Domažlice – Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest v letošním roce opět zavítá do Domažlic. Město se navíc pro letošek stane hlavním festivalovým centrem, návštěvníci tak budou mít příležitost potkat nejen české filmové tvůrce, ale i mnohé zahraniční osobnosti.

Zahájení Juniorfestu v Horšovském Týně.Foto: Deník/ Helena Bauerová

Festival letos slaví jubilejní desátý ročník a v rámci tohoto výročí přichystal jedinečné filmové projekce a současně pestrý doprovodný program.

Festival proběhne od 4. do 9. listopadu v pěti městech Plzeňského kraje: Domažlicích, Přešticích, Horšovském Týně, Dobřanech a v Plzni. Hlavním festivalovým centrem 10. ročníku se stanou Domažlice. Program festivalu bude sice odtajněn až během října, ovšem už teď jeho programové vedení uveřejnilo několik zajímavostí z nabídky promítaných snímků a přizvaných osobností.

„Malí i dospělí filmoví diváci se mohou těšit na českou premiéru animovaného filmu Lila – Dívka z knihy. Lila je postava dětské povídky, která je ze svého papírového světa náhle uvězněna na místě, kam nepatří,“ uvedla za organizátory Barbora Černá.

Mezinárodní odborná porota uděluje ocenění celkem ve třech oblastech – za nejlepší hraný film pro děti od 5 do 10 let, dále hraný film pro mládež od 11 do 15 let a za nejlepší animovaný film. V porotě letos zasednou významné osobnosti nejen českého filmového průmyslu. „Pozvání přijal například bývalý filmový kritik, v současnosti scénárista a producent Tomáš Baldýnský,“ informuje David Brabec, člen programového týmu. „Ze zahraničních osobností se mohou návštěvníci těšit na Kurta van der Basche, známého kanadského kreslíře, který se podílel na tvorbě filmů Star Wars,“ doplnil Brabec.

Domažlice se v letošním roce mohou těšit i na mnohé novinky. Festivalový program nabídne jedinečné „artové kino“. Po čtyři večery se zde budou promítat úspěšné zahraniční festivalové snímky. Příkladem je španělský snímek Léto 1993, který je aktuálně nominovaný na Oscara.

Radka Šámalová