Bývalá všerubská celnice se pomalu mění na bytový dům

Všeruby – První nájemkyně nově zrekonstruované části bývalé celnice ve Všerubech, ze které postupně vzniká bytový dům, obdržela z rukou starosty městyse Všeruby klíč od nově zrekonstruovaného bytu.

KATEŘINA SYSLOVÁ si přebírá klíče od nového bytu.Foto: ÚM Všeruby

„Jsem šťastná a splnil se mi sen. Byt je útulný, prakticky řešený a moderně zařízený. Vlastní byt pro mě hodně znamená a věřím tomu, že se nám v něm bude společně s přítelem krásně žít. Dnešním dnem pro nás začíná nová etapa našeho společného života, na kterou se oba moc těšíme. Jsme mladí a o to více vděční za to, že nám městys Všeruby umožnil takovýto start do života," řekla nová nájemkyně Kateřina Syslová.

„Jak jsme slíbili, tak i činíme. Zrekonstruované byty budou novým uživatelům předány nejpozději začátkem února. Přestože jsme původně zamýšleli byty předat novým uživatelům ještě na sklonku minulého roku, odolali jsme tlaku a přistoupili jsme k několika zásadním změnám, které vzešly z potřeb, jež se projevily v průběhu realizace akce," říká starosta Všerub Václav Bernard s tím, že došlo na výměnu všech stávajících oken, která měla podle projektové dokumentace zůstat původní.

Důvodem k posunutí termínu bylo i to, že Všerubští zároveň udělali i veškeré přípravné práce pro následující etapu přestavby na další bytové jednotky.

Perličkou bylo i samotné osazení elektroměrů pro šest bytových jednotek a společné prostory.

„I přesto, že mám administrativní pracovnice ČEZu (pobočka Domažlice) vyšly maximálně vstříc, za což jim patří náš velký dík, zmíněných 7 elektroměrů bylo montováno postupně, a to na čtyřikrát. Mezi namontováním prvního a posledního (5. 1. 2017) uplynulo více jak 14 dní. Někdo si musel dát opravdu velkou práci s tím, aby zničil velmi dobře fungující systém a nahradil to něčím, co bych přirovnal k tragédii. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kdo se na realizaci této přestavby podíleli, především pak zaměstnancům a vedení firmy KSS a rovněž pak žadatelům o nové byty za jejich trpělivost, která se rozhodně vyplatila," dodal Bernard.

Přestavba druhé části celnice na byty stála 3 461 351 korun.