Bolavá místa škol v kraji: děravé střechy i špatné zateplení budov

Plzeňský kraj - Špatné zateplení budov, děravá střecha nebo havarijní stav domova mládeže. Taková jsou nejbolavější místa některých středních škol.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Opravy spolknou asi 110 milionů korun. „Už letos jsme schopni připravit rozpočtové opatření, ale celou sumu nemáme,“ uvedl hejtman Josef Bernard, jenž počítá s postupnou nápravou. Na kompletní odstranění vad na školách, které kraj zřizuje, je ovšem potřeba 800 milionů až miliarda korun. Kraj chce peníze získat také z evropských fondů.

Dlouhodobě neúnosná je situace například na Gymnáziu a Střední odborné škole v Plasích, kde je nutné zrekonstruovat ubytování pro studenty. „Potřebujeme vyměnit starou hliníkovou elektroinstalaci za novou. Kvůli jejímu špatnému stavu jsme museli některé části domova mládeže uzavřít,“ vysvětila ředitelka Markéta Lorenzová. Projekt vyjde na 5,5 milionu korun. V budoucnu by ředitelka chtěla sehnat peníze na opravu oken i střechy.

Nefunkční střešní krytina zase trápí rokycanskou střední školu v Jeřabinové ulici. „Zatéká nám do některých učeben. Původní střecha je ještě z eternitových šablon, navíc špatně těsní. Trámy jsou napadené brouky,“ vyjmenovala největší problémy ředitelka Irena Vostrá. Projekt se vyšplhá na zhruba 10 milionů korun. Vylepšit by potřeboval i tamější internát a školní jídelna.

Na finanční injekci čeká rovněž Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara v Plzni. Ve hře jsou především energetické úspory budov, jimiž instituce disponuje. Peníze na asi 85milionový projekt chce ředitel Rostislav Študent zkusit získat z vypsaných dotačních programů. Kompletní úpravu by si zasloužilo sociální zařízení, což vyjde na dalších asi 11 milionů korun.

Dostavět a dovybavit dílny v Oldřichově by potřebovala tachovská průmyslovka. „V minulosti už jsme dotaci získali, ale máme hotovou pouze část oprav. Na dokončení padne třináct milionů korun,“ upřesnila ředitelka Jana Hrčková. Kromě toho by škola ráda pokračovala ve střešní vestavbě, kde by vznikly další nové učebny i zázemí pro studenty. Náklady přesáhnou 20 milionů korun.

Se zateplením domova mládeže už loni začala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Sušici. Letos je čeká zbytek. Od kraje už potřebných šest milionů vedení dostalo. Ředitel Jaromír Kolář doufá, že v nejbližších letech dojde také na výměnu vzduchotechniky ve škole i v dílnách.