Bělští uvažují o koupi vyhořelého zámečku

Bělá nad Radbuzou – Bělské už delší dobu trápí osud zámečku v centru města. Chátrající objekt, který v říjnu 2014 někdo úmyslně zapálil, může kdykoliv ohrozit kolemjdoucí chodce nebo projíždějící auta.

Zámeček v centru Bělé nad Radbuzou. Foto: M. CibulkováFoto: Deník / Bauerová Helena

Objekt je chráněný památkáři. Nemovitost má soukromého majitele a ten s opravami nijak nepospíchá.



Z rozhodnutí Městského úřadu Domažlice, úseku památkové péče, bude v dohledné době zahájeno alespoň zajištění jižního štítu objektu. Další osud vlastnictví a tím i život historické budovy ze 14. století je však stále nejistý. Bělští si proto pohrávají s myšlenkou, že by mohli objekt koupit.

„Mrzí mě, že se stále nic neděje. Mezi majitelem zámečku a památkovým úřadem Městského úřadu v Domažlicích sice stále probíhá konverzace, ale zatím to k ničemu nevede,“ uvedl starosta Bělé Libor Picka s tím, že bělští občané by byli rádi, kdyby město objekt koupilo.



„Na radě i zastupitelstvu jsme probírali hned několik variant ohledně řešení situace se zámečkem. Dali jsme dost peněz do oprav ve městě, aby nějak vypadalo. Zámeček není zrovna dobrou vizitkou a při příjezdu do Bělé parádu určitě nedělá. Navíc je tu i jistý potenciál nebezpečí. Nemyslím tím, že budova okamžitě spadne, ale plechy a trámy při velkém větru mohou lidi ohrožovat. Mohu proto říci, že si opravdu pohráváme s myšlenkou objekt koupit. Na koupi zámečku by město peníze mělo, ale další zátěž rozpočtu by nás čekala po tom. Oprava by totiž byla velmi nákladná. Z kapsy bychom museli vyndat další miliony. Nebojím se říci, že jen renovace střechy by stála čtyři miliony,“ vysvětlil Picka.