Ač měl volno, dopadl prchajícího zloděje

Klatovy – Dobrý policista zůstává policistou, i když není zrovna ve službě. Potvrdil to i Jaroslav Vágner z Klatov (na snímku), který slouží jako policejní instruktor v Plzeňském kraji.

Policista Jaroslav Vágner.Foto: DENÍK/Milan Kilián

Když v neděli spatřil prchajícího zloděje, ani na vteřinku nezaváhal a okamžitě ho pronásledoval. Po honičce ho dopadl a předal kolegům.

„Jel jsem se ženou a dětmi shora po Domažlické ulici v Klatovech. Spatřil jsem podivného muže, jak běží s pestrobarevnou kabelou. Za ním běžela paní, která už evidentně nemohla. Tak jsem zajel na „kruháč", stáhl jsem okénko a zeptal se, zda jí něco ukradl. Ona, že ano. Tak jsem zastavil u blízkého Lidlu a rozběhl se za ním," popsal začátek pronásledování Vágner. Doplnil, že když se za zlodějem rozběhl, muž odhodil lup a prchal dál. Nezastavilo ho ani upozornění, že ho pronásleduje policista. Jenže měl smůlu. Vágner měl rychlejší nohy a pobertu, který se po menším kolečku vrátil na Domažlickou ulici, dohnal. „Strhl jsem ho na zem a prokázal se mu služebním průkazem. On už byl relativně v klidu, jenže pak přiběhla žena, o níž jsem se později dozvěděl, že je jeho přítelkyně, a začala křičet, ať ho netluču, ačkoli jsem mu nic nedělal. On pak také začal vyvádět. Začala kolem nás zastavovat auta a situace houstla. Někteří mu chtěli jít pomoci, ale vše se uklidnilo, když jsem jim ukázal průkaz. Pak už přijeli kolegové, které jsem přivolal mobilem," doplnil Vágner. Policisté později zjistili, že 23letý muž a o devět let starší žena z Příbramska odcizili v prodejně Intersport v nedalekém obchodním centru zboží za bezmála šest tisíc korun. Oba jsou stíháni pro krádež.

Pohotový Vágnerův zákrok ocenili vedoucí prodejny Martina Heiderová i vedoucí klatovského územního odboru Policie ČR Jan Myslivec. „Jsem rád, že policista, ač nebyl ve službě, dokázal velmi dobře vyhodnotit situaci a ještě provést úspěšně zákrok," neskrýval spokojenost Myslivec. „Prodavačka za zlodějem běžela, ale neměla by šanci ho dohonit. Naštěstí ten policista, ač v civilu, rychle zareagoval a dostihl ho. Je to moc dobře, vždyť v poslední době je to úplná katastrofa. Místo obsluhování zákazníků musíme hlídat zboží," uzavřela Heiderová.