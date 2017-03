4. sezonu Klubu přátel hudby ve Kdyni zahájí Jiří Kollert se synem Eduardem

Kdyně – Klub přátel hudby ve Kdyni vstupuje 23. března do čtvrté sezony.

Ve Kdyni bude koncertovat i japonská sopranistka Yukiko Kinjo.Foto: Deník / archiv

„Není jednoduché po třech úspěšných ročnících nabídnout posluchačům opět něco interpretačně a dramaturgicky nového a zajímavého na koncertech Klubu přátel hudby. Mnozí z vynikajících umělců již ve Kdyni hostovali a opakování stále stejných jmen není zajímavé. Těžko můžeme zvát významné zahraniční interprety. Při jejich finančních požadavcích bychom nakonec byli odkázáni pouze na umělce, jejichž kredit by nedosahoval úrovně domácích. Naštěstí naše hudební kulturní scéna vykazuje mnoho jmen umělců, kteří slibují posluchačský zážitek vysoké úrovně. Takové umělce zveme na koncertní pódium,“ řekl místostarosta Kdyně Vladislav Vilímec.



Čtvrtá sezona nabídne hned několik zajímavých jmen interpretů a je příslibem šesti vynikajících koncertů. Na prvním koncertě vystoupí klavírista Jiří Kollert a jeho syn, houslista a také klavírista Eduard Kollert.



O měsíc později, 27. dubna, čeká posluchače setkání s proslulým klavírním virtuosem Radoslavem Kvapilem. „Za dlouhou dobu své koncertní činnosti se Radoslav Kvapil zapsal do povědomí jako přední interpret české hudby, ale i světové romantické klavírní literatury. Byl prvním, kdo natočil ještě na LP desky kompletní klavírní dílo Antonína Dvořáka. Bude to setkání s člověkem, který zasvětil celý život hudbě a klavíru,“ pokračuje Vilímec.



1. června 2017 přijede Václav Hudeček, aby s komorním orchestrem Musica Lucis provedl Vivaldiho Čtvero ročních období.

V září opět přijede Plzeňská filharmonie, aby zopakovala ve Kdyni zahajovací koncert nové abonentní sezony. „Na programu bude mimo jiné i Dvořákův violoncellový koncert h-moll s přední interpretkou tohoto díla Michaelou Fukačovou,“ konstatuje Vilímec.



24. října ve Kdyni vzpomenou nedožitých 85. narozenin a dvaceti let od úmrtí Ilony Vilímcové, významné houslistky a dlouholeté ředitelky kdyňské hudební školy, koncertem za aktivní umělecké účasti jejích synů a dalších spolupracovníků. Při koncertu zazní i některá díla, která byla součástí repertoáru Ilony Vilímcové.



Posledním koncertem 23. listopadu bude vystoupení japonské sopranistky Yukiko Kinjo. Tato sopranistka je od roku 2012 ve stálém angažmá Národního divadla. Vystoupí společně s vynikajícím klavíristou Martinem Levickým. „Jejich vzájemné vystoupení bude lahůdkou pro všechny vyznavače písňové a operní tvorby,“ dodal Vilímec.